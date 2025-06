David Almeida sanciona lei que institui o Dia do Farmacêutico em Manaus

Data homenageia Manoel Bastos Lira, ícone da farmácia no Amazonas

Manaus passa a contar com o Dia Municipal do Farmacêutico, celebrado oficialmente em 6 de junho, conforme lei sancionada nesta quinta-feira (5) pelo prefeito David Almeida. A data presta homenagem ao professor Manoel Bastos Lira, referência histórica na área farmacêutica do Amazonas.

A nova legislação foi proposta pelo vereador Marcelo Serafim e reconhece o papel fundamental desses profissionais na saúde pública. A assinatura do ato ocorreu ao lado de representantes da categoria, como o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Amazonas (CRF-AM), Reginaldo Trindade, e o conselheiro federal Jardel Inácio.

“É uma forma de valorizar esses profissionais e prestar uma justa homenagem ao professor Lira, símbolo de dedicação à área farmacêutica no Amazonas”, afirmou o prefeito.

O autor da proposta, Marcelo Serafim, destacou que a iniciativa reforça o reconhecimento ao trabalho dos farmacêuticos. “Homenagear o professor Lira no Dia Municipal do Farmacêutico é considerar sua trajetória e o papel essencial desses profissionais na saúde pública.”

A partir da sanção, a data passa a integrar o calendário oficial de homenagens da cidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização das categorias da saúde.

👨‍🔬 Quem foi Manoel Bastos Lira

Nascido em Manaus em 6 de junho de 1913, Manoel Bastos Lira foi um dos maiores expoentes da farmácia e da educação científica no Amazonas. Formado em Farmácia, Odontologia, Química Industrial e Engenharia Agronômica, foi o primeiro aluno das turmas em que se graduou.

Ele atuou como professor em diversas instituições e foi diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Amazonas por 25 anos. Lira também integrou a equipe fundadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e foi responsável pela instalação de laboratórios do Departamento de Saúde do Estado.

Poliglota e intelectual respeitado, publicou mais de 400 artigos científicos e integrou diversas sociedades científicas nacionais e internacionais, como a Academia Amazonense de Letras, a American Chemical Society e a The New York Academy of Sciences.

Foi amplamente condecorado, recebendo honrarias nacionais e internacionais, incluindo da Universidade de Ghent, na Bélgica. O professor Lira faleceu em 1º de setembro de 1998, deixando um legado imensurável para a ciência e a saúde no estado.

