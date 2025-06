Coronel da PM do Amazonas é afastado após esposa denunciar agressões nas redes sociais

O coronel da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Marcos Vinicius Poinho Encarnação, foi afastado das funções após ser acusado de agredir a própria esposa. A denúncia foi feita pela vítima nas redes sociais, na noite de quarta-feira (4), onde ela relatou que as agressões ocorrem desde 2012.

“Na noite de ontem eu fui agredida pelo meu esposo, aquele que deveria cuidar e zelar por mim, me arruinou! Mas isso acontece desde 2012, eu que mascarava tudo pela minha família. Com lágrimas nos olhos, venho aqui dizer o quanto estou magoada e muito triste. Que Deus me ajude”, escreveu a mulher na publicação. Ela também compartilhou um vídeo em que aparece com o braço e mão com manchas de sangue.

Após a repercussão do caso, a Polícia Militar do Amazonas emitiu nota repudiando qualquer tipo de violência contra a mulher. A corporação informou que o oficial foi imediatamente afastado da função administrativa que exercia e teve o armamento funcional recolhido assim que o comando tomou conhecimento da denúncia.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) para apurar o caso. Paralelamente, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, também iniciou investigação e abriu um Inquérito Policial (IP) para apurar as circunstâncias dos fatos.

Por conta da apuração em andamento, as autoridades informaram que mais detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Leia mais:

