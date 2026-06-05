TRAGÉDIA FAMILIAR

Polícia investiga como o adolescente teve acesso ao armamento e apura a responsabilidade dos responsáveis pela arma.

Uma menina de seis anos morreu nesta quinta-feira (5) após levar um tiro dentro de casa, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, o próprio irmão da vítima, de 12 anos, disparou a arma acidentalmente.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu na residência da família. Logo após o disparo, familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar para prestar socorro à criança.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas a menina não resistiu aos ferimentos do tiro e morreu no local.

Em seguida, policiais militares isolaram a área para o trabalho da perícia. A equipe técnica coletou vestígios que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Agora, a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) conduz as investigações. Os policiais apuram como o adolescente teve acesso à arma, a origem do armamento e a eventual responsabilidade dos responsáveis legais.

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