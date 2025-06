Trump x Musk: Entenda o projeto de lei que gerou troca de farpas

Pacote estende cortes de impostos adotados em 2017, mas acrescentaria US$ 3,8 trilhões à dívida de US$ 36,2 trilhões do governo federal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário dono da Tesla, Elon Musk, trocaram ataques nas redes sociais, dias após o empresário ter deixado o governo americano.

O principal motivo da briga foi um abrangente projeto de lei apoiado por Donald Trump sobre impostos, cortes de gastos, energia e a fronteira.

A medida foi adotada pela Câmara por um voto, mas agora tem um futuro incerto no Senado, por mais que seja controlado pelo Partido Republicano.

O projeto estende cortes de impostos de 2017, adotados no primeiro mandato de Trump. O Escritório de Orçamento do Congresso, que é apartidário, afirmou que isso acrescentaria US$ 3,8 trilhões à dívida de US$ 36,2 trilhões do governo federal.

Musk, que foi um dos principais apoiadores de Trump na disputa presidencial de 2024, foi convidado para assumir a agência de eficiência governamental (DOGE, na sigla em inglês) com a promessa de fazer cortes profundos nos gastos da máquina pública.

Nas últimas semanas, ele criticou o projeto de Trump, pontuando em uma entrevista que está “decepcionado” com a agenda. O empresário ressaltou que o projeto aumentaria “o déficit orçamentário” e prejudicaria o trabalho que da equipe que ele comandou enquanto esteve no governo.

As críticas de Elon Musk chegaram ao ápice no dia 3 de maio, quando ele disse pelas redes sociais que a proposta apoiada por Trump é uma “abominação nojenta” e que o Congresso levaria o país “à falência”.

Trump havia chamado a proposta enviada ao Congresso de “Grande e Belo Projeto de Lei”. Mas o dono da Tesla publicou nas redes que ele é, na verdade, o “Grande e Feio Projeto de Lei”, alegando que sua implementação aumentaria o déficit do país em US$ 2,5 trilhões.

Alguns funcionários da Casa Branca e vários republicanos importantes tentaram atribuir as críticas de Musk à revogação planejada pela legislação de certos subsídios para veículos elétricos — e ao impacto que isso teria em sua própria empresa em dificuldades, a Tesla.

Mas um estrategista republicano que trabalhou em estreita colaboração com o bilionário da tecnologia minimizou a situação, dizendo à CNN que Musk estava genuinamente preocupado com as projeções de quanto o projeto de lei aumentaria o déficit – o raciocínio que Musk citou publicamente em diversas ocasiões.

Outras pessoas que conhecem Musk concordaram que sua oposição ao projeto não se refere apenas aos créditos para veículos elétricos ou aos subsídios para energia solar, observando que ele vê o projeto como um “tapa na cara” do que ele estava tentando realizar com o Departamento de Eficiência Governamental.

Mas, afinal, o que prevê o projeto de lei?

O pacote da Câmara prevê a permanente aplicação de praticamente todos os cortes de imposto de renda de pessoa física previstos na Lei de Cortes de Impostos de 2017.

O projeto também concederia alívio fiscal temporário a certos idosos e trabalhadores que recebem gorjetas e horas extras, algo prometido por Trump durante a campanha eleitoral no ano passado.

Além disso, restauraria temporariamente dois incentivos fiscais da TCJA para empresas, incluindo a possibilidade de deduzir imediatamente os custos de pesquisa, desenvolvimento e equipamentos.

Para ajudar a compensar o custo do alívio fiscal, o projeto de lei da Câmara promulgaria cortes históricos no Medicaid e no vale-alimentação, dois dos principais programas de segurança social do país.

O pacote instituiria requisitos de trabalho no Medicaid, que fornece seguro saúde para americanos de baixa renda, e expandiria o mandato de trabalho no programa de vale-alimentação, conhecido como Programa de Assistência Nutricional Suplementar, ou SNAP.

Essas disposições resultariam na perda de acesso de milhões de pessoas à cobertura de saúde e à assistência nutricional , de acordo com projeções preliminares do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) divulgadas anteriormente.

O projeto de lei também aumentaria os gastos em defesa, segurança de fronteira e imigração, que estão entre as principais prioridades de Trump.

Grandes cortes de gastos, maiores cortes de impostos

O abrangente pacote de cortes de impostos e gastos dos republicanos da Câmara adicionaria US$ 2,4 trilhões ao déficit na próxima década, de acordo com a análise do CBO, que é apartidário.

Além disso, quase 11 milhões de pessoas a mais ficariam sem seguro em 2034, em grande parte devido aos cortes históricos do pacote para o Medicaid, descobriu o CBO.

O pacote da Câmara cortaria cerca de US$ 1,3 trilhão em gastos ao longo de uma década, segundo o CBO. Mas a legislação reduziria a receita em quase US$ 3,7 trilhões.

“Ficamos com a conta que, apesar de todas essas escolhas difíceis, ainda está aumentando drasticamente a dívida”, disse Marc Goldwein, diretor sênior de políticas do Comitê para um Orçamento Federal Responsável.

Análises independentes mostram que o alívio fiscal do pacote beneficiaria desproporcionalmente as famílias de renda mais alta, com impacto ainda mais pronunciado se os cortes de gastos forem considerados.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱