Santos gastará 40% da folha prevista para 2025 com Neymar por cinco meses

O Santos gastará 40% da sua folha salarial prevista para 2025 apenas com Neymar por cinco meses. É o que mostra uma comparação do contrato do jogador com o orçamento santista.

Antes de contratar Neymar, o Santos tinha um orçamento já com buraco para pagar as contas.

A receita prevista era de R$ 423,8 milhões, sendo R$ 100,9 milhões com marketing.

As despesas com folha salarial orçadas eram de R$ 200,2 milhões. Outros R$ 37,6 milhões com direitos de imagem.

Como revelado pelo UOL, o contrato total de Neymar por cinco meses prevê o pagamento de R$ 105 milhões. Desse total, são R$ 4,1 milhões em salários e outros R$ 85 milhões em direitos de imagem.

A lógica é de repassar 75% dos ganhos extras com patrocínio para o jogador, com a premissa do mínimo de R$ 85 milhões. Segundo dados do colunista PVC, foram vendidos R$ 87 milhões em patrocínio.

Só que não dá para dizer que Neymar se pagou porque haveria reajustes nos patrocínios santistas de qualquer maneira pelas condições de mercado. Com o boom de casas de apostas, o patrocínio máster, principal receita, estava defasado no acordo com a Blaze em relação a outros clubes e no final do contrato.

Assim, o clube provavelmente teria um reajuste menor, mas seria integralmente para seu caixa. Em vez disso, obteve mais dinheiro, mas para entregar a maior parte para Neymar.

Como já noticiado pelo UOL, o clube não pagará o valor de Neymar ao final do contrato. Acumulará a dívida para quitação em um futuro.

Isso em um clube que já acumulava R$ 129,6 milhões em antecipações de receitas e empréstimos até o final de 2024.

