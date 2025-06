Brasil praticamente carimba vaga direta na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está a um passo de garantir sua participação na Copa do Mundo FIFA de 2026. Com base nas últimas projeções e resultados, o Brasil alcançou uma impressionante probabilidade de 99% de assegurar uma das vagas diretas destinadas à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A informação traz um alívio significativo para os torcedores e para a comissão técnica, que agora podem focar no planejamento para o torneio que será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Cenário Favorável e Tabela de Classificação

A excelente posição brasileira na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas é o principal motor dessa alta probabilidade. Mesmo com oscilações recentes, a performance geral da equipe ao longo da competição a colocou em uma situação extremamente confortável.

A Conmebol dispõe de seis vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026 e uma sétima vaga para a repescagem intercontinental. Com o aumento do número de seleções participantes no Mundial (de 32 para 48), o caminho para a classificação se tornou, em tese, menos apertado para as equipes sul-americanas.

Embora a tabela exata e os próximos confrontos não estejam detalhados aqui, a projeção de 99% de chance de classificação direta indica que, mesmo em caso de tropeços nos jogos restantes, a pontuação acumulada pelo Brasil já é mais do que suficiente para mantê-lo entre os seis primeiros colocados.

O Caminho para 2026

Com a classificação praticamente assegurada, a comissão técnica da Seleção Brasileira poderá aproveitar os próximos jogos das Eliminatórias e as datas FIFA para realizar testes, ajustar o elenco e definir a estratégia para a Copa do Mundo. A pressão por resultados imediatos nas Eliminatórias diminui, abrindo espaço para um planejamento de longo prazo focado no desempenho no Mundial.

A próxima Copa do Mundo será a primeira a ser organizada por três países e contará com um formato expandido, prometendo um espetáculo ainda maior para os fãs de futebol em todo o mundo. A presença do Brasil, a única seleção a participar de todas as edições do torneio, já está praticamente confirmada, para a alegria de seus milhões de torcedores.

Este formato de notícia de impresso visa ser direto, informativo e visualmente organizado, com um título principal e subtítulos para guiar o leitor.

Veja chances de classificação direta

Argentina – 100% (0% para repescagem)

Equador – 99,92% (0,08% para repescagem)

Paraguai – 99,84% (0,16% para repescagem)

Brasil – 99% (0,99% para repescagem)

Uruguai – 97% (2,9% para repescagem)

Colômbia – 91,8% (7,6% para repescagem)

Venezuela – 11% (77,9% para repescagem)

Bolívia – 1,4% (9,8% para repescagem)

Peru – 0% (0,38% para repescagem)

Chile – 0% (0,07% para repescagem)

Como está a tabela?

1 – Argentina: 34 pontos (saldo +19)

2 – Equador: 24 pontos (saldo +8)

3 – Paraguai: 24 pontos (saldo +4)

4 – Brasil: 22 pontos (saldo +4)

5 – Uruguai: 21 pontos (saldo +5)

6 – Colômbia: 21 pontos (saldo +4)

7 – Venezuela: 18 pontos (saldo -3)

8 – Bolívia: 14 pontos (saldo -17)

9 – Peru: 11 pontos (saldo -11)

10 – Chile: 10 pontos (saldo -13)

*Com informações do UOL

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱