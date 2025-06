Onda de acidentes fatais deixa duas mulheres mortas em Manaus

A capital amazonense foi palco de uma série de acidentes de trânsito graves entre a noite de sexta-feira, 6 de junho, e a madrugada deste sábado, 7, resultando na morte de ao menos duas mulheres. Três colisões distintas marcaram as últimas horas, com saldo trágico nas vias da cidade.

Colisão na Ponta Negra Deixa Motorista Preso às Ferragens

O primeiro dos incidentes ocorreu na Avenida Coronel Teixeira, nas proximidades da orla da Ponta Negra, zona Oeste. Um carro de passeio colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica. O impacto foi devastador, deixando a parte dianteira do veículo completamente destruída e o motorista preso às ferragens.

De acordo com relatos preliminares, o condutor estaria em alta velocidade e perdeu o controle do veículo, invadindo o canteiro central antes de atingir o poste. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e trabalharam por cerca de 30 minutos para resgatar a vítima. O estado de saúde do motorista ainda não foi oficialmente divulgado.

Moto Colide na Avenida das Torres e Garupa Morre no Local

Pouco tempo depois, nas primeiras horas da manhã de sábado, um segundo acidente fatal foi registrado na Avenida das Torres, zona Centro-Sul. Um casal em uma motocicleta azul colidiu contra um carro. Testemunhas afirmam que o condutor da moto também estava em alta velocidade. A mulher que estava na garupa foi arremessada com o impacto e teria morrido no local do acidente.

Funcionária de Supermercado Morre em Colisão na Umberto Calderaro

Ainda na noite de sexta-feira, um terceiro grave acidente tirou a vida de Maria Cleomar Paiva da Silva, de 33 anos, na Avenida Umberto Calderaro, zona Centro-Sul da capital. Informações preliminares indicam que Maria Cleomar era funcionária do Supermercado Veneza e havia acabado de sair do trabalho, seguindo para casa em sua motocicleta Honda Pop de cor vermelha. Ela foi atingida por um carro ainda não identificado que colidiu contra sua moto, resultando em sua morte.

