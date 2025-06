Fiscalização encerra entrega no ‘MaconhaFood’ em Manaus

Fiscalização flagra condutor com entorpecentes e cerca de R$ 1,3 mil em dinheiro, na zona norte de Manaus

Uma operação de fiscalização resultou no encerramento de um serviço de entrega de entorpecentes em Manaus, conhecido informalmente como “MaconhaFood”. As autoridades atuaram para desmantelar o esquema que operava na capital amazonense.

Na sexta-feira (06), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização, deflagrou uma operação na zona norte de Manaus, com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito.

Porém, a ação, em parceria com a 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), também resultou na prisão de um motociclista, no bairro Monte das Oliveira, que foi flagrado com entorpecentes e dinheiro em espécie.

De acordo com o coordenador geral da Fiscalização do Detran Amazonas, Arthur Cruz, o indivíduo foi abordado na avenida Mulateiro, e com ele foi encontrado uma quantidade de pasta base de cocaína, além de R$ 1,3 mil em espécie, configurando tráfico de entorpecentes.

Após a constatação, o indivíduo foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda segundo Arthur, o flagrante se deu em mais uma operação de rotina em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Esta foi mais uma operação integrada entre o Detran Amazonas e a Polícia Militar do Estado, que nos ajuda, cada vez mais, a combater os crimes envolvendo o trânsito”, comentou o coordenador da Fiscalização do Detran-AM.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱