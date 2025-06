Estado reajusta salário mínimo regional para R$ 1.789

Aumento será acima do concedido ao salário mínimo nacional e da inflação medida pela INPC de 2024, com um reajuste de 8%

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, com 46 votos a favor e 4 contrários, o projeto do Executivo para reajustar o piso regional de 2025 em 8%, na última terça-feira (3).

A primeira faixa salarial ficará em R$ 1.789,04, e a quinta – última faixa – , em R$ 2.267,21. O Projeto de Lei 185/2025 foi protocolado em regime de urgência em 26 de maio. Assim, em 30 dias começaria a trancar a pauta de votação da Assembleia.

Já o salário mínimo nacional teve reajuste de 7,5% em janeiro passado (chegando a R$ 1.518), sendo assim, os 8% também ficam acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, de 4,77%.

Faixas e Categorias

Faixa 1: R$ 1.789,04

agricultura e pecuária;

indústrias extrativas;

empresas de capturação do pescado (pesqueira);

empregados domésticos;

turismo e hospitalidade;

indústrias da construção civil;

indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos;

estabelecimentos hípicos;

empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes – motoboy;

empregados em garagens e estacionamentos.

Faixa 2: R$ 1.830,23

indústrias do vestuário e do calçado;

indústrias de fiação e de tecelagem;

indústrias de artefatos de couro;

indústrias do papel, papelão e cortiça;

empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de

jornais e revistas;

empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;

empregados em estabelecimentos de serviços de saúde;

empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza;

nas empresas de telecomunicações, teleoperador (call-centers), telemarketing, call-centers, operadores de voip (voz

sobre identificação e protocolo), TV a cabo e similares;

empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares.

Faixa 3: R$ 1.871,75

indústrias do mobiliário;

indústrias químicas e farmacêuticas;

indústrias cinematográficas;

indústrias da alimentação;

empregados no comércio em geral;

empregados de agentes autônomos do comércio;

empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas;

movimentadores de mercadorias em geral;

comércio armazenador;

auxiliares de administração de armazéns gerais.

Faixa 4: R$ 1.945,67

indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;

indústrias gráficas;

indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;

indústrias de artefatos de borracha;

empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;

edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;

indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;

auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino);

empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional;

marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais;

empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres e

encarregados em estaleiros;

vigilantes;

marítimos do 1º grupo de aquaviários que trabalham nas seções de Convés, Máquinas, Câmara e Saúde, em todos os níveis (I, II, III, IV, V, VI, VII e superiores).

Faixa 5: R$ 2.267,21

Trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes ou concomitantes.

*Com informações do Metrópoles

