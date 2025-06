Explosão em posto de GNV deixa um morto e um ferido

Uma explosão destruiu um posto de gasolina e GNV localizado na Lapa, região central do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (8). O acidente, captado pelas câmeras de segurança do local, ocorreu pouco após a meia-noite e deixou um morto e um ferido grave.

Nas imagens, é possível ver o motorista Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, ao lado do porta-malas do carro, onde ficava instalado o cilindro de gás natural veicular (GNV), no momento em que ocorre a explosão. O veículo estava sendo abastecido quando a tragédia aconteceu.

Conforme imagens de vídeos gravados por populares, as mãos, pés e barriga da vítima “explodiram” na tragédia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O frentista Paulo B. dos Santos, de 61 anos, também foi atingido e permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar.

A força da explosão foi tamanha que lançou o carro por vários metros. Parte do teto do posto desabou, aumentando o risco de uma tragédia ainda maior. No momento do acidente, um motociclista abastecia em uma bomba próxima, acompanhado por outro funcionário, que escapou por estar atrás do equipamento.

Paulo dos Santos, que havia se afastado por instantes, retornava para próximo do carro quando a explosão aconteceu.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a perícia já foi realizada no local e que testemunhas estão sendo ouvidas para apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

Sindicato do setor se manifesta

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios (Sindirepa) emitiu nota lamentando o ocorrido e prestando solidariedade às famílias das vítimas. Segundo o comunicado, o episódio, apesar de grave, não representa a realidade do uso de GNV no Brasil.

“O Gás Natural Veicular é uma fonte de energia segura, sustentável e responsável por sustentar milhões de famílias em todo o país. Quando instalado e utilizado dentro das normas técnicas e legais, o GNV oferece total confiabilidade”, diz a nota.

