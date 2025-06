‘Tio Paulo de Manaus’: filho diz que tentava empréstimo para o pai

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso de um homem de 42 anos que foi detido nesse sábado (7), após ser flagrado levando o corpo do próprio pai, já sem vida, em uma cadeira de rodas pelas ruas do Centro de Manaus. O filho alegou que pretendia levá-lo a um banco para solicitar um empréstimo, afirmando que ambos enfrentavam dificuldades financeiras.

De acordo com o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a perícia inicial apontou que o corpo apresentava rigidez cadavérica, mas o tempo exato da morte ainda depende dos laudos oficiais do IML.

“O perito verificou sinais compatíveis com morte anterior à abordagem, mas apenas exames aprofundados poderão determinar quando ocorreu o óbito e se houve crime, como vilipêndio de cadáver ou tentativa de estelionato”, afirmou Albino.

Em depoimento, o homem relatou ter saído com o pai por volta das 12h30 da casa onde ambos moravam, com o objetivo de ir ao Centro da cidade tentar obter um empréstimo bancário.

Segundo ele, o suspeito alegou estar desempregado e afirmou que o valor seria usado para comprar alimentos e produtos de higiene. “As primeiras informações indicam que ele acreditava que o pai ainda estava vivo. Porém, há indícios de que ele já havia falecido antes da saída de casa”, relatou Porto.

Causa da morte ainda é desconhecida

O idoso, de 77 anos, sofria de várias comorbidades, como hipertensão, diabetes, uso de bolsa de colostomia e apresentava estado clínico severamente debilitado. De acordo com relatos de familiares e avaliação preliminar da perícia, feridas no corpo podem estar relacionadas a essas condições e não a maus-tratos.

Caso fique comprovado que o filho da vítima agiu conscientemente para obter benefício financeiro após a morte do pai, poderá ser indiciado por vilipêndio de cadáver e tentativa de estelionato.

O caso de Manaus é semelhante a um que ocorreu no Rio de Janeiro em 2024, que ficou conhecido como “Tio Paulo”. Nesse caso em específico, a sobrinha do idoso, Paulo Roberto Braga, o levava a um banco para fazer um saque relacionado a um empréstimo de R$ 17 mil.

Na agência, funcionário perceberam que o idoso já estava sem vida e acionaram a polícia. A mulher alegava que o idoso saiu de casa com vida e que não percebeu que ele havia morrido no caminho.

A sobrinha do idoso se tornou ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver e aguarda julgamento em liberdade.

