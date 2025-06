Rodoviários ameaçam greve de ônibus em Manaus nesta segunda

Manaus (AM) – A capital amazonense pode amanhecer sem ônibus nas ruas nesta segunda-feira (10), caso os rodoviários confirmem a paralisação geral do transporte público. A categoria ameaça deflagrar greve total em protesto contra a demissão de 600 cobradores anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, a decisão dos empresários descumpre um acordo firmado com a categoria, que previa redução de até 15% do quadro de cobradores, restrita a linhas consideradas deficitárias. No entanto, a proposta atual representa uma redução de 35%, o que geraria uma demissão em massa nos próximos dias.

“Na segunda-feira, possivelmente, entraremos em greve 100% em toda Manaus. Tudo por conta dos empresários não cumprirem o acordo em vigor. Eles querem demitir 600 cobradores e isso não vamos aceitar. Vai ter guerra”, declarou Givancir.

O sindicalista afirma que o acordo foi aprovado em assembleia com os trabalhadores, com base na justificativa de que algumas linhas operam com arrecadação quase nula em dinheiro, o que reduziria a necessidade de cobradores nesses trechos. No entanto, a ampliação da medida para outras linhas não foi negociada com a categoria.

A paralisação, se confirmada, afetará diretamente o deslocamento de milhares de usuários do transporte público na capital amazonense, já na manhã de segunda-feira. Até o momento, o Sinetram não se pronunciou oficialmente sobre o impasse.

O presidente informou que mantém diálogo com a Prefeitura de Manaus e aguarda uma posição das empresas até este domingo (9). Caso não haja recuo na decisão, a greve será iniciada nas primeiras horas da segunda-feira.

