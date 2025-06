Centro de Manaus amanhece alagado após temporal

Temporal alaga ruas do Centro de Manaus neste domingo (9), afetando o trânsito e expondo falhas estruturais da capital

Manaus (AM) – As ruas do Centro de Manaus ficaram alagadas nas primeiras horas da manhã deste domingo (9) após uma forte chuva atingir a capital. Vídeos gravados por moradores mostram avenidas completamente tomadas pela água, dificultando o trânsito de veículos e o deslocamento de pedestres.

Em um dos registros, passageiros descem de ônibus do transporte coletivo com receio de pisar em buracos encobertos pela enchente. A água chega a cobrir calçadas e pontos de ônibus, fazendo com que os passageiros subam nos bancos para tentarem não se molhar.

Alagamentos como os registrados neste domingo são recorrentes em Manaus, principalmente em áreas próximas a igarapés ou onde há falhas no sistema de drenagem, além do descarte irregular de lixo nas vias públicas que contribui para o entupimento de bueiros, agravando o problema.

Além disso, a ausência de saneamento básico em diversos bairros intensifica o cenário de caos durante o inverno amazônico.

Até o momento, a Defesa Civil e a Prefeitura de Manaus não divulgaram boletim oficial sobre ocorrências ou áreas mais afetadas. Veja:

Leia mais:

Passageiros são resgatados pela janela após micro-ônibus cair em buraco de rua alagada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱