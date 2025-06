Sem capacete, três pessoas em uma moto colidem com carro na Zona Centro-Sul

Uma mulher foi lançada para cima do carro com o impacto da colisão entre os veículos

Manaus (AM) – Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na tarde deste domingo (9), na Alameda Cosme Ferreira, em frente ao estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo populares, uma motocicleta com três ocupantes colidiu violentamente contra o carro que aguardava no sinal vermelho.

De acordo com os relatos, o carro, modelo Fiat Cronos, estava parado esperando o semáforo abrir, quando a motocicleta bateu com força na traseira. Com o impacto, uma mulher foi lançada para cima do carro. Todos estavam sem capacete e aparentemente alcoolizados.

Equipes do SAMU chegaram rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos. Duas vítimas foram levadas para hospitais da capital. A terceira, uma mulher, ficou deitada no chão até ser estabilizada e também encaminhada a uma unidade de saúde.

Até o momento, o estado de saúde do trio não foi divulgado.

