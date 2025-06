Grupo planejava atacar facção rival na zona Leste, mas é preso

Manaus (AM) – Quatro homens, com idades entre 20 e 28 anos, foram presos na madrugada deste sábado (7) no bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus, após serem flagrados com armas e munições durante uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Por volta das 3h, uma denúncia anônima indicou que integrantes de facções criminosas estariam se organizando para um ataque na comunidade Valparaíso, na rua Arnica. Uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local e encontrou seis homens armados em motocicletas.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos tentaram fugir, mas quatro foram capturados. Com eles, os policiais apreenderam quatro armas de fogo — duas pistolas (calibres 9mm e .45) e dois revólveres calibre .38 — além de 62 munições de diversos calibres.

Também foram recolhidas três motocicletas, seis capacetes e dois celulares usados pelo grupo. Os presos e o material apreendido foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncias podem ser feitas pelo disque-denúncia 181 ou pelo 190, garantindo sigilo total do denunciante.

