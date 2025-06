Homem que empurrava pai morto no Centro de Manaus é liberado

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) liberou o homem de 42 anos detido após a morte do pai, um idoso de 77 anos, encontrado sem vida em uma cadeira de rodas no Centro da capital. O caso, que conhecido nas redes como “Tio Paulo de Manaus”, ganhou repercussão nacional, especialmente pela forma como o corpo foi transportado pelas ruas da cidade.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a liberação ocorreu porque, até o momento, não há elementos suficientes para indiciar o filho por vilipêndio de cadáver ou tentativa de estelionato — suspeita inicialmente levantada devido à informação de que ele tentava conseguir um empréstimo em nome do pai, já falecido.

As autoridades informaram que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. O Instituto Médico Legal (IML) já realizou a necropsia no corpo do idoso, mas o laudo final, que pode esclarecer as causas da morte e o tempo exato do óbito, ainda não foi concluído. O documento tem prazo de até 30 dias para ser entregue.

Leia mais:

‘Tio Paulo de Manaus’: filho diz que tentava empréstimo para o pai

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱