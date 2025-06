Prefeitura de Manaus intensifica ações contra cheia do rio Negro

O prefeito David Almeida esteve no mirante Lúcia Almeida, neste domingo (8/6), e reforçou o compromisso da gestão com medidas preventivas e estruturais diante do avanço das águas.

MANAUS (AM) — Com o nível do rio Negro ultrapassando os 28,70 metros, a Prefeitura de Manaus intensificou neste fim de semana as ações emergenciais em áreas tradicionalmente afetadas pela cheia. O prefeito David Almeida esteve no mirante Lúcia Almeida, neste domingo (8/6), e reforçou o compromisso da gestão com medidas preventivas e estruturais diante do avanço das águas.

“Estamos preparados para este período. Atuamos com antecedência para garantir segurança, mobilidade e dignidade às famílias atingidas”, afirmou o prefeito, destacando que a Defesa Civil e diversas secretarias estão mobilizadas com frentes de trabalho em bairros vulneráveis.

As ações incluem a construção de pontes provisórias, entrega de kits de madeira para elevação de casas, monitoramento hidrológico constante, limpeza de igarapés e vias alagadas, além do apoio social direto a famílias impactadas.

Segundo David, a atuação da Prefeitura em 2025 é resultado de planejamento prévio.

“A cheia é um fenômeno natural, mas a resposta do poder público não pode ser improvisada. Por isso, atuamos com responsabilidade e foco em quem mais precisa”, afirmou.

Um novo olhar para a cheia

A visita ao mirante Lúcia Almeida — requalificado dentro do programa Nosso Centro — serviu também como um gesto simbólico. Em 2021, o local ainda abrigava as ruínas do prédio da antiga Ceam, que foi tomado pelas águas. Hoje, o espaço virou ponto turístico urbano, com estrutura acessível e segura para que moradores e turistas contemplem a cheia sem riscos.

“Estive aqui há três anos, quando a água invadia as calçadas e o abandono era a paisagem. Hoje temos um espaço vivo, digno e integrado à cidade”, lembrou David Almeida, diante do cenário natural do rio Negro em plena vazante urbana.

Com acesso direto pela avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico, o mirante é hoje um polo de convívio social, economia criativa e turismo. No mesmo local, funciona também o Pier Manaus 355, com atrações abertas ao público, como o navio-patrulha da Marinha, ancorado para visitação gratuita.

Requalificar é resistir

A obra de requalificação manteve elementos da arquitetura original, mas deu novo uso ao espaço público: acolher, integrar, emocionar.

“O cidadão pode não apenas ver a cheia. Pode sentir o cheiro do rio, fotografar, refletir. É um resgate da nossa identidade com a cidade”, finalizou David Almeida.

Prefeito David Almeida conversa com oficiais da Guarda Municipal (Foto: Divulgação) Prefeito David Almeida observa o nível do rio Negro e vistoria o mirante Lúcia Almeida, requalificado pela Prefeitura de Manaus (Foto: Divulgação) Prefeito David Almeida tira foto com visitantes no Mirante Lúcia Almeida (Foto: Divulgação) Prefeito David Almeida conversa com oficiais da Guarda Municipal (Foto: Divulgação) Prefeito David Almeida observa o nível do rio Negro e vistoria o mirante Lúcia Almeida, requalificado pela Prefeitura de Manaus (Foto: Divulgação) Prefeito David Almeida observa o nível do rio Negro e vistoria o mirante Lúcia Almeida, requalificado pela Prefeitura de Manaus (Foto: Divulgação)

