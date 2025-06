Píer turístico completa 1 ano e se consolida como ponto de embarque fluvial em Manaus

MANAUS (AM) – Há um ano, o píer Manaus 355 foi inaugurado no coração da capital amazonense. A estrutura, implantada pela Prefeitura de Manaus como parte do programa “Nosso Centro”, transformou a experiência de visitantes e moradores que buscam passeios fluviais pela Amazônia. Em 12 meses, mais de 45 mil pessoas passaram pelo local, que se consolidou como um dos principais pontos de embarque turístico da cidade.

Integrado ao mirante Lúcia Almeida, na avenida 7 de Setembro, o píer, projetado para atender o turismo fluvial, atende com conforto, segurança e estrutura moderna.

Desde a inauguração, mais de 370 operadores turísticos passaram por ali, somando cerca de 28 mil embarques e desembarques em rotas pela natureza amazônica.

Nova fase para o turismo fluvial

O píer Manaus 355 tem capacidade para receber embarcações de pequeno e médio portes e é hoje o ponto de partida para roteiros que incluem passeio pela orla de Manaus, mergulho com botos cor-de-rosa, visita a comunidades indígenas, trilhas em igapós com vitórias-régias, Samaúmas gigantes e gastronomia amazônica em restaurantes flutuantes.

“A estrutura representa um divisor de águas para o turismo local. Oferece um espaço moderno e seguro para os operadores, e uma experiência fluida para o visitante. É o tipo de infraestrutura que faltava para colocar Manaus em outro patamar de receptivo turístico”, afirma Francisco Carvalho, gerente de turismo.

Turismo acessível e bem recebido

A estudante de design Ana Luiza Haya foi uma das visitantes que embarcou no píer para seu primeiro passeio turístico pela Amazônia.

"Tudo foi bem organizado, desde o acesso até o atendimento dos guias. O passeio teve paradas incríveis e ainda um almoço flutuante. É uma experiência acessível, rica e que nos conecta com nossa identidade", comentou.

Além da função turística, o píer é também um marco urbanístico. Construído em estaleiro e levado pelas águas até o mirante, a estrutura flutuante pesa quase 300 toneladas e tem capacidade para acompanhar o movimento das águas do rio Negro, com 14 poitas que permitem ancoragem segura em qualquer período do ano.

Infraestrutura pensada para o futuro

Segundo Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb, o píer é a maior obra portuária feita em Manaus desde o período da borracha.

“Foram 117 anos até que se construísse novamente algo dessa magnitude. Agora temos uma base sólida para expandir o turismo, integrar o rio à cidade e impulsionar a economia criativa.”

Para Jender Lobato, presidente da ManausCult, o turismo fluvial é uma vocação natural da capital.

“Com o píer, temos uma plataforma de acesso à floresta, à cultura e à história. O visitante chega pelo rio, conhece o centro e embarca em vivências únicas na Amazônia”.

Rota em ascensão

O passeio fluvial que parte do píer pode durar de 5 a 7 horas e inclui nado com botos, visita a criadouros de pirarucu, feiras de artesanato, pontes suspensas na mata e visitação a tribos indígenas. As embarcações atendem grupos entre 25 e 70 pessoas, com operação diária.

