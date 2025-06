A Prefeitura de Manaus realizou nos dias 5 e 6 de junho a campanha “É Meu por Direito”. A ação orientou aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC sobre descontos indevidos no INSS.

O atendimento aconteceu no shopping Sumaúma, Zona Norte, das 10h às 22h, com mais de 450 pessoas beneficiadas.

Atendimento e orientação para recuperação de valores

A campanha esclareceu dúvidas da população e explicou como recuperar os valores descontados indevidamente.

“Estamos aqui para garantir a transparência na contratação desses serviços, evitar fraudes e assegurar que todo cidadão conheça seus direitos”, afirmou Alessandra Coutinho, chefe do Procon Manaus.

Ação será ampliada após alta procura

O diretor de Direitos Humanos da Semasc, Moisés Gusmão, destacou o sucesso da campanha e anunciou a expansão da ação para a zona Leste.

“Estaremos realizando essa ação na próxima semana, no shopping Grande Circular, para continuar garantindo atendimento”, disse.

Aposentados aprovam a iniciativa

A aposentada Eunice Ramires elogiou o serviço prestado durante a ação.

“É muito bom, porque a gente estava pagando por uma coisa achando que era de um jeito, e no fim era de outro. O atendimento foi muito bom”, afirmou.

Parcerias e apoio jurídico

A campanha contou com o apoio da OAB-AM, DPE-AM e da Procuradoria-Geral do Município (PGM), ampliando o suporte jurídico e social aos beneficiários lesados.

(*) Com informações da assessoria

