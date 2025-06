Adaf convoca produtores para atualização cadastral até 15 de Junho

Faltando poucos dias para o término do prazo, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) convoca os produtores do Amazonas para atualizarem o cadastro dos animais existentes em sua propriedade. A declaração dos rebanhos vai até 15 de junho e pode ser feita, presencialmente, em um dos escritórios da Adaf, ou via atendimento remoto, no Whatsapp (92) 99238-5568.

Para declarar basta repassar à autarquia a ficha de notificação devidamente preenchida. O cadastro do rebanho é obrigatório; e compõe uma das estratégias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para viabilizar o rastreio dos animais e manter o status sanitário do Amazonas de área livre de febre aftosa sem vacinação.

Devem ter os dados atualizados bois, búfalos, cavalos, jumentos, mulas, suínos, cabras, ovelhas, galinhas, perus, patos, aves ornamentais, peixes e abelhas. A febre aftosa é uma doença que prejudica produtores, empresários e famílias rurais, causando a perda da produção, o sacrifício compulsório de animais e a interdição de propriedades.

O descumprimento do procedimento gera o bloqueio da ficha de movimentação – documento que concentra os registros de todas as emissões de Guia de Trânsito Animal (GTA) e declarações da propriedade. Os produtores podem ser multados em R$ 20 por animal de médio porte (ovinos, caprinos e suínos) não cadastrado, em R$ 40 por animal de grande porte (bovídeos e equídeos) e R$ 300 por propriedade.

