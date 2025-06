Wilson Lima assina convênio para construção de centro de recreação em Codajás

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (9), um convênio com a Prefeitura de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus) para a construção do primeiro centro de atividades públicas do município. A obra contará com piscinas e espaços destinados ao lazer, cultura e esportes.

O projeto será executado com investimento de R$ 2,44 milhões do Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e contrapartida de R$ 49 mil da prefeitura municipal.

Estrutura do novo balneário

Segundo o titular da UGPE, Marcellus Campêlo, o balneário público contará com:

Duas piscinas (uma adulta e uma infantil)

Chuveiros e banheiros

Palco e pátio para eventos

Playground

Academia ao ar livre

A estrutura será implantada em uma área total de 7.295,60 metros quadrados, proporcionando um espaço completo para a convivência comunitária.

Obra começa em agosto

Com o convênio assinado, o município já pode iniciar o processo licitatório. A previsão é que as obras comecem em agosto.

“Destaco a importância de se ter um espaço como este para as famílias, principalmente nos fins de semana. Agora, a prefeitura pode dar início às tratativas para a licitação e avançar com essa construção”, afirmou o governador Wilson Lima.

O prefeito de Codajás, Antônio Ferreira dos Santos, e o deputado federal Átila Lins participaram da solenidade e destacaram a importância do investimento para o desenvolvimento local.

