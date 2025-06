David Almeida acompanha início de curso tático da Guarda Municipal de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta segunda-feira (9), no complexo turístico Ponta Negra, o início do 2º Curso Tático de Operador Romu (CTOR). A capacitação é promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e segue até 30 de junho.

Considerado o mais completo da história da Guarda Municipal, o CTOR visa formar operadores da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupo de elite responsável por intervenções em situações de alta complexidade.

Formação tática intensiva e estratégica

A nova edição do curso conta com 47 guardas municipais, que passarão por etapas eliminatórias com treinamentos físicos, técnicos e psicológicos. A fase preparatória ocorreu no dia 31/5, com ajustes logísticos e administrativos.

O curso tem apoio técnico de forças de segurança como COE, Rocam, Choque/Core, 3ª Companhia de Forças Especiais e Dioa, fortalecendo a integração entre instituições.

“Esse curso marca o início da transição da Guarda Municipal para a Polícia Municipal. Com plano de segurança e fundo aprovado, formaremos 150 novos agentes armados em agosto e lançaremos novo concurso no próximo ano”, afirmou o prefeito David Almeida.

Qualificação para enfrentar desafios reais

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Alberto Siqueira, o CTOR é um marco.

“Oferecemos o que há de mais avançado em treinamento tático. É uma formação de excelência, voltada para o enfrentamento de situações reais com coragem e preparo.”

Durante a cerimônia, os participantes destacaram o impacto da capacitação.

“Será um desafio intenso, mas a vontade de concluir é maior. Quero fazer parte desse novo momento da segurança pública”, disse o guarda municipal Isac Dan Tuma.

“Cada teste nos prepara para servir melhor a população. O CTOR nos mostra até onde podemos ir quando queremos fazer a diferença”, afirmou Rhamon Marcondes, aspirante a operador Romu.

Reestruturação da segurança pública municipal

A formação reforça o processo de criação da Polícia Municipal de Manaus, que passará a ter papel mais ativo na segurança pública. A nova base da corporação na zona Leste, no bairro São José, será entregue ainda em junho.

