Prefeito de Manaus participa da abertura da ‘Semana Solo Seguro – Favela 2025’

prefeito de Manaus, David Almeida, participou nesta segunda-feira (6) da abertura da Semana Solo Seguro – Favela 2025, no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), marcando o início de uma ampla ação de regularização fundiária no estado.

Coordenado nacionalmente pela Corregedoria Nacional de Justiça, o programa prevê a entrega de mais de 10 mil títulos de propriedade regularizados, beneficiando cerca de 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Compromisso com o direito à moradia

Durante a cerimônia, David Almeida destacou o avanço da atual gestão nas políticas habitacionais de Manaus.

“Quando assumimos, não havia secretarias externas voltadas à habitação. Hoje, já entregamos 8.840 títulos definitivos com registro de imóveis. Nossa meta é atingir 20 mil títulos até 2026”, afirmou.

O prefeito ressaltou que o foco é garantir dignidade e segurança jurídica para as famílias que há décadas aguardam o direito à moradia legalizada.

Justiça social e tecnologia a serviço da população

O presidente do TJ-AM, desembargador Jomar Fernandes, reforçou o caráter humano do programa.

“Esse título é a base para o desenvolvimento e a dignidade de quem agora se torna, de fato, proprietário do seu lar.”

Já o corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva, destacou o uso da tecnologia como aliada.

“Lançamos painéis de BI, portal digital, assistente virtual e podcast educativo. A tecnologia amplia o acesso da população e fortalece a transparência.”

Emoção e reconhecimento dos beneficiados

Para quem recebeu o título definitivo, o momento foi de emoção. A moradora do bairro Zumbi, Ana Cristina de Ouro, celebrou:

“Agora temos a nossa casa, de fato e de direito. Quem está esperando, pode confiar, o seu também vai chegar.”

Claunivânia Moreira Paz, também do Zumbi, esperou 35 anos pela legalização:

“É importante acreditar. Foram décadas de espera, mas a hora certa chegou.”

Programação segue até 13 de junho

A “Semana Solo Seguro – Favela 2025” segue até o dia 13/6, com ações em bairros da capital e em municípios do interior do Amazonas. A iniciativa reforça a união entre poderes públicos e instituições para promover cidadania, moradia digna e uma Manaus mais inclusiva.

