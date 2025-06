Suspeito é preso por esfaquear homem nas costas após ser chamado de ladrão no AM

Um homem foi preso suspeito de esfaquear outro homem nas costas, no domingo (8), no município de Fonte Boa, a 678 quilômetros de Manaus. A ocorrência foi atendida pela equipe do 5º Grupamento da Polícia Militar (GPM).

Por volta das 13h, policiais do 5º GPM foram acionados pela própria vítima, que relatou o crime e indicou o paradeiro do suspeito, que estaria na rua Belarmino Lins.

Segundo os policiais, após denúncia, o suspeito foi localizado e confessou ter esfaqueado a vítima para se defender, alegando que o homem, ao vê-lo na rua, começou a ofendê-lo com palavras como “ladrão” e outros termos pejorativos, com a intenção de agredi-lo verbalmente.

A faca usada no crime não foi encontrada pela polícia, mas, diante da confissão e da denúncia, o homem — que possui histórico criminal por furto, roubo e lesão corporal — foi conduzido à delegacia local para os procedimentos legais.

A Polícia Militar do Amazonas reforça o pedido para que a população denuncie imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque denúncia 181 ou pelo telefone 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

