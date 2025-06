Amazonas FC vence o Athletic-MG e conquista segunda vitória na Série B

O gol salvador da Onça-pintada foi marcado por Luan Silva, aos 17 minutos do segundo tempo

MANAUS — O Amazonas FC conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o Athletic-MG por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (9), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. O gol salvador da Onça-pintada foi marcado por Luan Silva, aos 17 minutos do segundo tempo, após jogada de insistência dentro da área.

Apesar dos três pontos, o Amazonas FC segue na 18ª posição da tabela, com 10 pontos, empatado com Volta Redonda-RJ (16º) e Botafogo-SP (17º), mas ainda dentro da zona de rebaixamento por critérios de desempate. O Athletic-MG, adversário da rodada, permanece na vice-lanterna, com apenas 6 pontos.

Vitória suada e jogo estratégico

O primeiro tempo foi de poucas emoções, mas com boas construções do time aurinegro. O destaque foi a jogada aos 37 minutos, em que Robertinho e Kevin Ramírez desperdiçaram chance clara após troca de passes envolvente. A equipe mineira respondeu pouco, mas foi perigosa no segundo tempo, principalmente com Gustavão e David Braga.

Amazonas FC vence Athletic-MG em Manaus (Foto: João Normando/AMFC)

O gol da vitória surgiu após rebote do goleiro Adriel. Após cruzamento de Castrillón e cabeceio de Zabala, Luan Silva aproveitou a sobra na pequena área e empurrou para o fundo da rede, decretando o placar final.

Nos minutos finais, o Amazonas soube administrar o resultado. Apostando na posse de bola, faltas estratégicas e contra-ataques, o time manteve o controle da partida até o apito final, garantindo o alívio da torcida local.

Próximo desafio

Na próxima rodada, a equipe comandada por Guilherme Alves enfrentará o Criciúma fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse, no domingo (15), às 19h30 (horário de Manaus). O confronto é direto, já que o clube catarinense ocupa a 15ª colocação, com 12 pontos.

Leia mais:

Amazonas FC conquista segundo título do Barezão 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱