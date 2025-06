Nossa Senhora do Carmo visita Cidade Garantido, em Parintins

A Cidade Garantido recebeu, na manhã desta quinta-feira (5), um momento especial de devoção: a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins.

A ação religiosa reuniu artistas, colaboradores e integrantes da equipe do Boi Garantido em uma celebração marcada por fé, emoção e gratidão.

A tradicional visita integra a programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo, que neste período percorre hospitais, instituições e associações folclóricas da cidade.

A celebração foi conduzida pelo padre Luiz Carlos, ao lado da equipe de peregrinação. Juntos, realizaram orações e bênçãos aos presentes. O gesto simbólico fortaleceu os laços entre a fé católica e a cultura viva de Parintins.

“A fé e a cultura nasceram juntas em Parintins. Trazer a imagem de Nossa Senhora para abençoar os trabalhadores é reviver esse elo espiritual que sempre acompanhou a história do Garantido. É gratificante saber que a promessa e a devoção fazem parte da origem desse boi”, afirmou o padre Luiz Carlos.

Para os artistas envolvidos na criação do espetáculo do Garantido, o momento representou uma renovação espiritual. Sorin Sena, coordenador de alegoria, expressou gratidão e esperança.

“É um momento abençoado. A visita da Santa é uma forma de agradecer por tudo o que já construímos até aqui. A fé nos fortalece e nos dá confiança para seguir. Com as bênçãos de Nossa Senhora do Carmo, o Garantido será campeão”, declarou.