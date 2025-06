Mãe e filha ficam em estado grave após serem atingidas por caminhão-pipa em Manaus

Uma mulher e a filha de seis anos ficaram gravemente feridas após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão-pipa, ocorrido na tarde desta terça-feira (10), na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

As vítimas foram identificadas como Adricelia de Souza Picanço, de 28 anos, e Maria Júlia Picanço, de apenas 6 anos. Segundo informações de familiares, Adricelia conduzia uma motocicleta Yamaha Max, comprada recentemente, e levava a filha para a escola quando foram atingidas pelo caminhão, que teria feito um retorno indevido na via.

Populares que presenciaram o impacto chegaram a pensar que mãe e filha estavam mortas, cobrindo seus corpos com papelões. Ao perceberem sinais vitais na criança, chamaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros no local.

As duas foram levadas em estado grave para unidades hospitalares da capital. Já o condutor do caminhão foi encaminhado à delegacia, onde deverá prestar depoimento. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da colisão.

