VÍDEO: Micro-ônibus bate em poste e complica trânsito em Manaus

O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente interrompeu o abastecimento de energia e deixou o trânsito lento na região.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista passou sobre um “dente de dragão”, o que quebrou a barra de direção do micro-ônibus e fez com que ele perdesse o controle. Antes de atingir o poste, o veículo ainda arrastou uma placa de sinalização.

Os passageiros prestaram socorro ao motorista depois que o micro-ônibus atingiu o poste e complicou o trânsito em Manaus. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O impacto afetou o tráfego na avenida Darcy Vargas e causou congestionamento ao longo da avenida Efigênio Sales, no sentido bairro-Centro. Agentes do IMMU estão no local para orientar os motoristas e organizar o fluxo de veículos.

Em nota, o IMMU informou que a alça superior da passagem de nível que liga a avenida Darcy Vargas à Constantino Nery segue interditada devido ao acidente.

Equipes da concessionária de energia atuam na remoção e substituição do poste danificado. O IMMU recomenda que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela área e busquem rotas alternativas.

