Jovem é executado a tiros dentro de apartamento no Prosamim do Cajual, em Manaus

Um homem identificado como Darlan Antônio da Silva Saraiva, de 20 anos, foi executado com diversos tiros, na noite desta segunda-feira (10), dentro de um apartamento no bloco 15, apartamento 102, do conjunto Prosamim do Cajual, no bairro Santa Luzia, zona Sul de Manaus.

Segundo a mãe da vítima, Maiara Madri Rodrigues da Silva, de 30 anos, dois homens ainda não identificados invadiram o imóvel e atiraram contra Darlan, que foi atingido principalmente na região da cabeça e das costas. Ele morreu ainda no local.

De acordo com informações repassadas à polícia, a companheira de Darlan teve um bebê há cerca de três dias e ainda se encontra internada na maternidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, e a perícia técnica realizou os procedimentos no local do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A principal linha de investigação não descarta a hipótese de ligação com o tráfico de drogas.

Este é o segundo homicídio registrado no conjunto Prosamim do Cajual em menos de um mês, o que reforça o alerta para a crescente violência na área.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Homem é morto a tiros no Prosamim no bairro Morro da Liberdade, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱