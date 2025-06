David Almeida entrega mais de 400 registros de imóveis na Zona Leste de Manaus

A Prefeitura de Manaus deu mais um passo histórico na política habitacional da cidade. Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito David Almeida entregou mais de 400 títulos definitivos de imóveis para famílias dos bairros Zumbi dos Palmares e Gilberto Mestrinho, na zona Leste da capital.

A ação integra a Semana de Mobilização Solo Seguro – Favela, promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça com apoio da Prefeitura, e consolida-se como um dos maiores programas de regularização fundiária já realizados em Manaus, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf).

Direito à moradia garantido

Durante o evento, o prefeito saudou moradores e destacou o simbolismo do momento.

“O direito à terra é um direito fundamental, é dignidade. Hoje, vocês deixam de ser apenas de fato e passam a ser, também, de direito, os verdadeiros donos das suas casas”, disse David Almeida.

Desde a criação da Semhaf, em 2023, mais de 9.200 imóveis foram regularizados. A meta da gestão é alcançar 20 mil registros até 2026.

Parcerias e reconhecimento

A cerimônia contou com a presença do desembargador Hamilton Saraiva dos Santos, da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, que elogiou a iniciativa:

“Dignidade urbana se constrói com trabalho, diálogo e respeito à cidadania.”

O secretário Jesus Alves, titular da Semhaf, destacou que a prefeitura assumiu integralmente os custos da documentação:

“O prefeito tem feito aquilo que outros apenas prometeram.”

O juiz corregedor-auxiliar Igor de Carvalho Leal reforçou o caráter simbólico dos documentos entregues:

“Vocês poderão passar esse chão para seus filhos, seus netos. Estamos devolvendo dignidade.”

Histórias que emocionam

A moradora Dijanira de Freitas Lucena, que esperou 20 anos pelo título, emocionou o público:

“Agora nós estamos amparados pelo prefeito, amparados e seguros.”

📍 Avanços em outras comunidades

Além das entregas nos bairros Zumbi e Gilberto Mestrinho, a Prefeitura já beneficiou famílias de comunidades como:

Novo Reino 1

Parque das Nações Indígenas

Colônia Antônio Aleixo

Santa Inês

Perpétuo Socorro

Na semana anterior, 210 títulos foram entregues a famílias indígenas não aldeadas. A próxima etapa prevê a entrega de 1.100 registros na comunidade Rio Piorini, zona Norte.

“Este é o maior programa habitacional e de regularização fundiária da história de Manaus”, concluiu David Almeida. Leia mais: David Almeida entrega mais 45 novos ônibus para renovação de frota

