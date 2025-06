Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa de 2026

Com gol de Vinicius Junior, o Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória com Carlo Ancelotti

O placar de 1 a 0 pode não parecer muito, mas a vitória da Seleção Brasileira sobre o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas nesta terça-feira (10), em São Paulo, teve imenso valor. O gol marcado por Vinicius Junior valeu:

a classificação para a Copa do Mundo da FIFA 26™

a primeira vitória sob o comando de Carlo Ancelotti

muitos aplausos do público presente no estádio do Corinthians.

Entre outros fatores, claro. Mas, na segunda partida com seu novo técnico italiano — que ganhou mosaico em sua homenagem nas arquibancadas –, o Brasil mostrou um futebol ofensivo e envolvente para superar um adversário que não perdia há nove partidas.

Com isso, chegou aos 25 pontos na classificação das eliminatórias, não podendo mais ser alcançado pela Venezuela, que hoje ocupa o sétimo lugar. Lembrando que os seis primeiros colocados garantem vaga direta para o Mundial, enquanto o sétimo vai jogar o Torneio Classificatório para Copa do Mundo, uma repescagem intercontinental.

“Muito feliz com o resultado de hoje. Era necessário ganhar em casa e já classficar pra Copa, que era nosso objetivo. Agora o mister vai ter mais tempo pra trabalhar. Claro que hoje não foi um dos melhores jogos, mas o importante é sempre ganhar”, disse Vini.

“Que todo mundo possa disfrutar bastante porque a partir de setembro ja tem preparação para a Copa do Mundo.”

Tudo começou com a escalação de um ataque bastante leve. No meio-campo, estavam os volantes Casemiro e Bruno Guimarães. À frente deles havia um quarteto formado por Raphinha, Gabriel Martinelli, Vini e Matheus Cunha que funcionou muito bem.

Eles trocaram de posição constantemente e conseguiram arquitetar várias jogadas em meio à forte defesa paraguaia com bastante conectividade.

Assim saiu o gol do triunfo no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada em que Cunha conseguiu se infiltrar pela área e, bem ao fundo, rolou a bola para o centro de maneira precisa para Vinicius chegar e concluir feito um centroavante.

Do outro lado, um conservador Paraguai pouco ameaçou, nem mesmo no segundo tempo — lembrando que um empate teria bastado para a Albirroja se classificar para a Copa do Mundo. Isso teve a ver com a postura dos visitantes, mas também com um equilíbrio mostrado pelos donos da casa, que já haviam cuidado bem de sua defesa na estreia de Ancelotti contra o Equador em Guayaquil.

(*) Com informações da FIFA

