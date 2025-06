Motociclista de app morre em acidente enquanto trabalhava na Zona Leste de Manaus

De acordo com relatos de testemunhas, vítima trafegava em alta velocidade pela avenida quando, em determinado momento, perdeu o controle da direção.

Manaus (AM) – Um motociclista de aplicativo, identificado como Felipe Costa da Silva, de 24 anos, morreu no início da manhã desta quarta-feira (11) em um acidente por volta das 5h, na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, Felipe trafegava em alta velocidade pela avenida quando, em determinado momento, perdeu o controle da direção. A motocicleta colidiu violentamente contra uma mureta situada em frente a um estabelecimento comercial.

Ainda conforme testemunhas, a força do impacto foi tão grande que o capacete de Felipe foi destruído e a moto sofreu danos consideráveis. Ele morreu no local do acidente.

A polícia esteve presente para iniciar a investigação e apurar as causas exatas do acidente. Há a suspeita de que Felipe possa ter cochilado enquanto dirigia, já que, conforme informações preliminares, ele estaria trabalhando por muitas horas seguidas sem descanso.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

