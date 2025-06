Motociclista fica desacordado após colisão com carro na Cidade Nova

Vítima foi atendida por equipes do Samu após ser encontrada inconsciente no local da colisão

Manaus (AM) – Um motociclista não identificado ficou desacordado após uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (11), na avenida Atroaris, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente provocou lentidão no trânsito da na localidade.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias exatas do acidente ou sobre o estado de saúde dos envolvidos, mas em imagens espalhadas por aplicativos de mensagens é possível ver o homem caído no chão, sendo atendido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outro acidente com vítima fatal

Em outra zona da capital, um acidante fatal vitimou um motociclista de aplicativo, identificado como Felipe Costa da Silva, de 24 anos.

A tragédia ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (11) na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, Felipe trafegava em alta velocidade pela avenida quando, em determinado momento, perdeu o controle da direção. A motocicleta colidiu violentamente contra uma mureta situada em frente a um estabelecimento comercial.

Ainda conforme testemunhas, a força do impacto foi tão grande que o capacete de Felipe foi destruído e a moto sofreu danos consideráveis. Ele morreu no local do acidente.

