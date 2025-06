Entregador tenta ‘dar grau’, perde o controle e cai da moto em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que ele perde o controle do veículo e é arremessado

Manaus (AM) – Uma tentativa de manobra arriscada quase terminou em tragédia para um entregador que empinava a moto em uma avenida movimentada de Manaus. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato em que ele perde o controle do veículo e é arremessado ao solo, junto com a bag de entrega.

De acordo com informações, o motociclista — que não teve a identidade revelada — decidiu realizar a manobra conhecida como “dar grau” em alta velocidade, mas acabou perdendo o controle da moto.

A gravação viralizou rapidamente, gerando reações entre internautas. Muitos comentaram o risco da atitude, sobretudo por envolver um trabalhador em horário de entrega, além de colocar em perigo outras pessoas na via.

Outras pessoas brincaram com a situação, desaprovando a atitude do motociclista: “espero que o lanche esteja bem”, escreveu um internauta.

Infração

A prática de empinar moto é considerada uma infração gravíssima de trânsito, sujeita à multa de4 R$ 293,47 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da suspensão do direito de dirigir. A conduta está prevista no artigo 244, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que proíbe malabarismos ou o equilíbrio da moto sobre uma roda.

Assista ao vídeo:

