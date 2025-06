Polícia procura homem que ameaçou ex-mulher de morte

A Polícia Civil do Amazonas está à procura de Ediney Nascimento Barbosa, de 52 anos, suspeito de injuriar e ameaçar sua ex-companheira, de 51 anos.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, o homem está sendo investigado por ter enviado mensagens de áudio com tons de ameaça de morte para a vítima, além de tê-la ofendido com palavras de baixo calão.

Disque-denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro do Ediney pode entrar em contato pelo número (92) 98545-0808, disque-denúncia da DECCM centro-sul, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do denunciante será mantida em sigilo”, reforçou a delegada.

(*) Com informações da assessoria

