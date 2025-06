Abate de bovinos cresce mais de 64% no 1º tri de 2025 no Amazonas

O abate de bovinos cresceu no primeiro trimestre de 2025 no Amazonas. Ao todo, foram abatidos 84.831 bois, o que representa um aumento de 33.291 cabeças, ou ainda 64,59%, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado (51.540 cabeças).

Em relação ao trimestre anterior (64.113 cabeças) o aumento, no estado, foi de 32,31%. O abate de bovinos nos Amazonas representou 0,86% da produção nacional (9.869.129 cabeças), no mesmo período.

A alta de abate de bovinos ocorreu em 22 das 27 Unidades da Federação. Os dados são os resultados completos das Estatísticas da Produção Pecuária para o 1º trimestre de 2025, divulgados hoje (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O peso total das carcaças dos animais abatidos, no estado, totalizou 19.608.955 quilogramas, representando 0,79% do total de carcaças do abate nacional (2.485.591.571 quilogramas).

Abate de bovinos supera o de vacas em quase 80% no Amazonas

Ao contrário do que aconteceu em âmbito nacional, onde o abate de fêmeas representou 11,3% na comparação com o mesmo período de 2024, o abate de bois (53.966 cabeças), no Amazonas, foi maior que o de vacas (30.308 cabeças), no primeiro trimestre de 2025.

Produção de leite reduz, no estado, na comparação com o 1o trimestre de 2024

Aquisição de leite cru, no Amazonas, foi de 2,85 milhões de litros, representando 0,044% da produção nacional, no primeiro trimestre de 2025 (6,49 bilhões de litros de leite).

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, houve redução de 2,73% da produção de litros de leite, no estado, nos três primeiros meses deste ano, representando menos 79 mil litros. Já na comparação com o trimestre imediatamente anterior a redução foi de seis mil litros.

Entre as grandes regiões brasileiras, a Norte apresentou o menor percentual na captação de leite cru (3,9%). Os maiores resultados foram das regiões Sul (39,6%), Sudeste (36,3%), Centro-Oeste (10,9%) e Nordeste (9,3%).

Entre as Unidades da Federação pesquisadas as maiores produções de leite, no primeiro trimestre de 2025, foram de Minas Gerais (1,6 bilhão de litros), Paraná (1 bilhão de litros) e Santa Catarina (791,7 milhões de litros). As menores produções fora do Amazonas (2,85 milhões de litros), Acre (3,05 milhões de litros) e Piauí (6,3 milhões de litros). Distrito Federal e Roraima não apresentaram resultados na pesquisa e Amapá não participou da pesquisa.

Foram registrados aumentos de captação de litros leite cru em 19 das 26 UFs participantes da Pesquisa Trimestral do Leite.

Preço do leite cru

O preço médio do litro do leite cru, pago ao produtor, no Amazonas, no primeiro trimestre de 2025, ficou em R$ 2,12/litro, menor R$ 0,64 do que o valor nacional (R$ 2,76/litro). Houve redução de R$ 0,10 em relação ao 4o trimestre de 2024 e aumento de R$ 0,32 em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Entre os estados pesquisados do Norte, o Amazonas ficou com o quarto menor preço, perdendo apenas para o Acre (R$ 2,07/litro). Rondônia, com R$ 2,47/litro apresentou o maior valor do preço médio do litro do leite cru, no primeiro trimestre do ano corrente.

Produção de ovos

No primeiro trimestre de 2025 a produção de ovos de galinha, no Amazonas, alcançou 12,5 milhões de dúzias. A produção representa 1,04% do total nacional (1,20 bilhão de ovos), no mesmo período. Em relação ao primeiro trimestre de 2024, houve aumento da produção de ovos, no estado, de 9,65%. Já na comparação com o último trimestre, a produção de dúzias de ovos no Amazonas teve redução de 12,5 mil dúzias.

Entre as Unidades da Federação, o Amazonas ficou na décima sexta posição na produção de ovos (12,5 milhões). As maiores produções, no trimestre foram de São Paulo (304,2 milhões de dúzias), Minas Gerais (116,4 milhões de dúzias) e Paraná (113,13 milhões de dúzias). Já as menores produções ficaram com Rio de janeiro (1,9 milhões de dúzias), Acre (2,2 milhões de dúzias) e Distrito Federal (3,4 milhões de dúzias).

Mais sobre a pesquisa sobre abate de bovinos no Amazonas

O IBGE realiza trimestralmente pesquisas estatísticas oficiais da conjuntura agropecuária, sendo elas a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, a Pesquisa Trimestral do Leite, a Pesquisa Trimestral do Couro e a Produção de Ovos de Galinha. A fim de atender solicitações de usuários para acesso mais rápido às informações da conjuntura agropecuária, o IBGE passou a divulgar os primeiros resultados dessas pesquisas a partir do 1o trimestre de 2018. Eles estarão disponíveis cerca de um mês antes da divulgação geral dos dados no periódico “Indicadores IBGE: Estatística da Produção Pecuária”. Os dados podem ser consultados no Sidra.

A próxima divulgação dos primeiros resultados, relativos ao 2º trimestre de 2025, será em 13 de agosto, e os resultados completos, no dia 10 de setembro.

* Com informações do IBGE

