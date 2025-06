Três mulheres são presas após espancar jovem em adega de Manaus; vítima está em coma

Três mulheres foram presas, nesta quarta-feira (11), suspeitas de tentativa de homicídio contra uma jovem agredida violentamente durante uma briga generalizada em uma adega, na madrugada do último domingo (8), na Zona Leste de Manaus.

A prisão foi realizada por agentes da 27ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), que apuram o envolvimento do trio no crime. As suspeitas foram levadas à delegacia para os procedimentos legais.

Vítima está em estado grave no João Lúcio

A vítima, identificada como Samara, permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Segundo informações preliminares, a jovem sofreu ferimentos severos após ser espancada durante a briga.

Detalhes da prisão e novas informações sobre o caso serão divulgadas em coletiva de imprensa.

