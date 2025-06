SP-AM inicia entrega de 850 celulares recuperados em Manaus

Os aparelhos são devolvidos por meio do programa RecuperaFone.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) começou, nesta quarta-feira (11), a entrega de 850 celulares recuperados por meio do programa RecuperaFone. Os aparelhos foram localizados durante operações integradas das polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), com base em denúncias e investigações.

Entrega segue até sexta-feira em Manaus

O segundo mutirão de 2025 acontece até esta sexta-feira (13), das 9h às 15h, na sede do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), no conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

A lista de beneficiados está disponível no site da SSP-AM, na aba Edital 002/2025-NIRC.

“Agora são 850 celulares entregues. O Amazonas tem se destacado por combater o roubo de aparelhos. Estamos avançando com inovações e resultados concretos”, afirmou o secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida.

Call Center será criado para contato com intimados

O delegado Bruno Hitotuzi, diretor do NIRC, anunciou que um Call Center será instalado para entrar em contato com pessoas que foram intimadas e não devolveram os aparelhos.

“Caso não haja colaboração, o celular será bloqueado e o procedimento será enviado à Justiça”, explicou o delegado.

Resultados expressivos em 8 meses de programa

Desde a criação do RecuperaFone, já foram:

53 pessoas presas

79 assistências técnicas visitadas

155 procedimentos enviados à Justiça

Cerca de 5.500 celulares apreendidos

“Estamos prestes a chegar à marca de 2.300 aparelhos devolvidos aos donos. O programa é recente, mas com grande impacto”, destacou Hitotuzi.

População celebra recuperação dos aparelhos

Algumas vítimas já receberam os aparelhos de volta e comemoraram a ação.

Sérgio Souza, que teve dois celulares devolvidos, destacou a importância do boletim de ocorrência:

“Acreditei no RecuperaFone e hoje estou aqui com meus celulares de volta.”

Maria de Jesus também foi beneficiada:

“Eu nem esperava, mas graças ao boletim que fiz, recuperei meu celular. Acreditem, funciona.”

O intérprete de Libras Renan Moreira recuperou o celular após um mês do roubo:

“Antes era quase impossível acreditar nisso. Agora é realidade.”

Saiba como registrar o IMEI corretamente

Para facilitar a recuperação, a SSP-AM orienta que a vítima registre o número do IMEI no boletim de ocorrência. Veja como acessar o código:

No celular: digite *#06#

digite *#06# Android: acesse google.com/android/find

acesse google.com/android/find iPhone: acesse apple.com/account/manage/section/devices

