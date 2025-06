Meninas do ManausFC vencem nos pênaltis pela Copa do Brasil 2025

Futebol feminino do ManausFC venceu por 6 a 5 nos pênaltis, a equipe do Ipojuca-PE e se classificou para 3ª fase da Copa Brasil

Manaus (AM) – Mais um tarde histórica foi presenciada neta quarta-feira (11/06), na Colina. As meninas do futebol feminino do ManausFC venceram, por 6 a 5 nos pênaltis, a valente equipe do Ipojuca – PE e se classificaram para a 3ª fase da Copa do Brasil Feminina 2025.

A vaga inédita foi conquistada na raça, após o empate no tempo normal por 2 a 2.

Íris e Tamara marcaram para o Ipojuca, enquanto Sabrina e Amanda descontaram para o Gavião, levando as decisões para os pênaltis, onde a goleira Ana Beatriz brilhou, pegando duas cobranças e garantindo a classificação.

“Quero agradecer a Deus, porque sem ele eu não estaria aqui. Agradecer também ao Manaus, porque hoje foi minha estreia, e isso pra mim significa a volta por cima. Eu precisava desse momento e estou, de fato, de volta ao futebol, depois de lesões graves. Então hoje eu renasci das cinzas e entramos para a história junto com o Manaus”, afirmou a goleira, emocionada.

O Gavião Real espera agora a definição de data e horário do sorteio da 3ª fase da competição, onde irá conhecer e iniciar os estudos de suas próximas adversárias.

Fotos: Neto Salles

