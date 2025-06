Homem é esfaqueado e morre após correr ferido na Zona Leste de Manaus

Vítima foi atingida por pelo menos três facadas, na região do abdômen e do tórax, segundo a Polícia Militar.

Na noite de quarta-feira (11), um homem — ainda não identificado — foi esfaqueado na avenida Grande Circular, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A vítima foi atingida por pelo menos três facadas, na região do abdômen e do tórax, segundo a Polícia Militar.

Mesmo ferido, o homem conseguiu correr desde o bairro São José até cair na avenida Grande Circular. Um motorista que passava pelo local socorreu a vítima e a levou ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga o caso e, até o momento, ainda não identificou o autor do crime.

