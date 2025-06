Prefeitura de Manaus alerta para vencimento da 4ª parcela do IPTU 2025

A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef) da Prefeitura de Manaus alerta que o prazo para pagar a quarta parcela do IPTU 2025 termina na segunda-feira, 16 de junho. Os contribuintes que parcelaram o imposto devem ficar atentos para não perder a data e garantir vantagens exclusivas.

Pague em dia e concorra a prêmios do “IPTU Premiado”

Quem pagar o IPTU dentro do prazo evita juros e multas e garante a participação automática na campanha “IPTU Premiado”. Durante o ano, contribuintes em dia concorrem a prêmios que vão de R$ 5 mil a R$ 40 mil.

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, reforça que os adimplentes também disputam prêmios especiais no final do ano.

“Serão sorteados R$ 200 mil entre os que estiverem com todos os pagamentos de 2025 em dia e um superprêmio de R$ 300 mil para quem não tem dívidas de IPTU, nem de anos anteriores”, explica Pontes.

Emita a segunda via da guia de pagamento com facilidade

Quem ainda não tem a guia pode emitir a segunda via pelo aplicativo Manaus Atende Digital, disponível para iOS e Android. O app também oferece a funcionalidade IPTU Digital, que permite consultar todas as informações do tributo online, sem precisar do carnê físico.

Além disso, ao aderir ao IPTU Digital, o contribuinte ganha um desconto anual de 2% no valor do imposto.

Acesse o portal Manaus Atende para pagar online

Outra forma de emitir a segunda via é pelo portal de serviços da prefeitura, o Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br). Basta clicar em Semef, depois em Cidadão, seguir para IPTU e clicar em Pagamento de IPTU (2ª via).

Para dúvidas e informações, o atendimento está disponível pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp (92) 3672-1600.

Leia mais

Moradora da Compensa ganha R$ 1 milhão do IPTU Premiado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱