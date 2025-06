Seletiva da Taça das Favelas do AM acontece nesta sexta em Manaus

Taça das Favelas estreia no Amazonas com seletiva em quatro zonas de Manaus

Manaus (AM) – A Taça das Favelas Amazonas 2025, maior competição de futebol entre comunidades do mundo, chega pela primeira vez ao estado com peneiras abertas nesta sexta (13) e sábado (14), em quatro campos espalhados por Manaus. A ação é organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e promete revelar talentos da periferia amazonense para os gramados do Brasil.

Com início às 17h na sexta e às 7h no sábado, os testes vão selecionar 16 equipes masculinas e 16 femininas, que disputarão a fase estadual a partir de julho. A final está marcada para 30 de agosto, e os campeões representarão o Amazonas na fase nacional, em São Paulo.

Como participar da peneira

Taça das Favelas acontecerá pela 1ª vez no Amazonas em junho

Os interessados devem comparecer com o time já formado, contendo mínimo de 18 e máximo de 25 atletas. A idade permitida é de 15 a 17 anos para o masculino e de 15 a 25 anos para o feminino. É obrigatório apresentar documento com foto.

Locais das seletivas:

Sexta-feira (13/06) – 17h

• Zona Oeste e Centro-Oeste – Campo da COPHASA

• Zona Sul e Centro-Sul – Campo do Noroeste

Sábado (14/06) – 7h

• Zona Norte – Campo do Oswaldo

• Zona Leste – Campo do Casinha Branca

Tradição de revelar craques

A Taça das Favelas é mais que um torneio: é uma plataforma de visibilidade social. Atletas como Patrick de Paula (ex-Palmeiras), João Pedro (Brighton) e Marquinhos Cipriano passaram pelos gramados da competição antes de brilharem no futebol profissional.

A edição amazonense seguirá o formato tradicional: quatro grupos com quatro times, onde os dois melhores avançam para o mata-mata. Além de troféus, os vencedores ganham a chance de disputar o título nacional — uma vitrine com cobertura nacional e olheiros atentos.

Por que importa?

Em um estado onde a base ainda busca estrutura e visibilidade, a Taça das Favelas chega como fôlego novo para o futebol de raiz. A competição dá palco às quebradas, voz às comunidades e, para muitos jovens, representa a primeira chance real de ser visto além dos muros do bairro.

Leia mais:

Voluntários fazem mutirão para limpar igarapé no São Raimundo neste sábado

( * ) Com informações da assessoria/GC

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱