Espetáculo ‘Clássicos da Broadway’ chega ao Teatro Amazonas com talentos locais

No dia 21 de junho, às 20h, o Teatro Amazonas será palco do espetáculo “Clássicos da Broadway”, uma produção do Studio Belcanto que reúne sucessos consagrados da Broadway e trilhas de animações de estúdios como Disney e DreamWorks. Com direção musical de Davy Chaves e produção de Patrícia Botelho, o evento promete emocionar o público com interpretações marcantes e coreografias envolventes.

O espetáculo traz ao público um passeio por obras clássicas dos palcos, como Wicked, Funny Girl, O Fantasma da Ópera, Cabaret, Chicago, A Família Addams e O Rei do Show. A apresentação também inclui canções memoráveis de animações como O Corcunda de Notre Dame, O Rei Leão e O Príncipe do Egito.

Artistas locais celebram a música no Teatro Amazonas

A apresentação destaca os talentos de Davy Chaves e Patrícia Botelho, que dividem o palco com o Coral Belcanto e o solista convidado Cristiano Silva. A direção artística é de Jaqueline Ferreira, enquanto a direção coreográfica é assinada por Wellington Alves e Alessany Negreiros. A Ventarola Produções responde pela produção executiva.

“Estar neste palco é sempre emocionante. Mas trazê-lo agora como espaço para um espetáculo do Studio Belcanto, que ajudei a construir e no qual atuo como diretor musical, é ainda mais simbólico. É uma realização profissional e afetiva, pois une minha trajetória artística com a missão de formação que temos no Studio. Levar nossos alunos para viverem essa experiência é algo que me enche de orgulho”, afirma Davy Chaves.

Teatro musical como ferramenta de formação artística

Mais do que uma apresentação, “Clássicos da Broadway” é uma oportunidade para os alunos do Studio Belcanto explorarem a linguagem do teatro musical, aliando técnica vocal, interpretação e expressão corporal.

“A cada novo projeto, buscamos desafiar nossos alunos e ampliar sua vivência artística com repertórios que exigem interpretação, técnica e entrega. Desde a fundação do Studio Belcanto, temos explorado a linguagem do teatro musical em nossos eventos, e ‘Clássicos da Broadway’ é mais uma oportunidade de apresentar ao público o resultado dessa imersão intensa, feita com muito cuidado e paixão pela arte”, destaca Patrícia Botelho.

Ficha Técnica – Clássicos da Broadway

Realização : Studio Belcanto

: Studio Belcanto Produção : Patrícia Botelho Produções

: Patrícia Botelho Produções Produção Executiva : Ventarola Produções

: Ventarola Produções Direção Artística : Jaqueline Ferreira

: Jaqueline Ferreira Direção Musical : Davy Chaves

: Davy Chaves Direção Coreográfica : Wellington Alves e Alessany Negreiros

: Wellington Alves e Alessany Negreiros Vocalistas : Davy Chaves e Patrícia Botelho

: Davy Chaves e Patrícia Botelho Participações Especiais: Coral Belcanto e Cristiano Silva (solista convidado)

Serviço

Espetáculo Clássicos da Broadway

📅 Data: 21 de junho de 2025 (sábado)

🕗 Horário: 20h

📍 Local: Teatro Amazonas

🎟️ Ingressos: A partir de R$ 60,00

🛒 Pontos de venda: Bilheteria do Teatro Amazonas e Óticas Diniz (Sumaúma, Manauara e Amazonas Shopping)

