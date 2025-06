Seduc lança novo PSS com 669 vagas para gestores escolares

O processo seletivo será realizado por meio do Cetam e as inscrições inicialmente a partir do dia 24 de junho

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar divulgou o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) dos Diretores e Administradores Escolares para escolas estaduais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

Com o objetivo de selecionar, professores e pedagogos eficazes e provenientes do quadro do Magistério, para as funções de diretor e escolar em unidades de ensino de todo o Amazonas, o PSS conta com 669 vagas disponíveis.

O edital é regido pelas Portarias GS n°578 e GS n°579, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-AM) e já está disponível para consulta no link https://bit.ly/pss_diretores_administradores2025.

O processo seletivo será realizado por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e as inscrições inicialmente a partir das 10h do dia 24 de junho, no site http://www.concursoscopec.com.br, e seguem até às 16h do dia 2 de julho, horário de Manaus.

Para realizar o certame é necessário ser ocupante de carga pública, em caráter específico e estável, do quadro do Magistério da Secretaria de Educação, preferencialmente, com carga horária mínima de 40h, na Secretaria de Educação.

O PSS consistirá em duas etapas: Mérito, processo que realizará a análise de informações funcionais, documentos pessoais, experiência profissional e titularidade dos candidatos; e Desempenho-Entrevista, segunda fase do certame, onde serão realizadas entrevistas com os candidatos, avaliando seus conhecimentos sobre a Matriz de Referência das Competências dos Diretores Escolares do Estado do Amazonas, instituída pela Portaria GS n° 701, publicada no DOE-AM no dia 29 de junho de 2022, o Regimento Geral das Escolas da Rede Estadual de Ensino do Amazonas e Legislação vigente referente às políticas públicas estaduais e federais.

De acordo com Aparecida Carvalho, diretora do Departamento de Gestão Escolar (Degesc), o momento é de aproximar os servidores dessa nova possibilidade.

“Nós convidamos professores e pedagogos que tenham o interesse em construir uma carreira na gestão escolar para participarem do PSS. O mérito e o desempenho orientarão as escolhas dos novos profissionais”, destacou a diretora.

A Seduc já tem em curso um edital de PSS para a função de diretor escolar em escolas da capital e do interior. Lançado em 2023, este certamente seguirá em vigor, válido, obedecendo à sequência de chamamento de aprovados até o término do seu prazo legal, em 2026, quando se completarem dois anos da homologação do resultado final do PSS.

Cronograma do PSS

Presidida pela Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap) da Secretaria de Educação, a Comissão Interna do PSS dos Diretores e Administradores Escolares 2025 definindo o cronograma de atividades do novo processo seletivo da seguinte maneira: após o encerramento das inscrições, no dia 2 de julho, o período de análise das inscrições, se encerrar no dia 11 de julho.

Os resultados definitivos das etapas 1 (Mérito) e 2 (Desempenho-Entrevista) acontecem nos dias 17 de julho e 13 de agosto, respectivamente. A segunda data também marca o dia da divulgação do resultado final do PSS dos Diretores e Administradores Escolares 2025.

Informações referentes às definições exatas dos cargos de diretor e administrador escolar, ao sistema de contagem de pontos nas entrevistas, nas experiências avaliadas e nas declarações de titularidades; o número de oferta de vagas por município, a lista completa de documentos necessários para o ato de inscrição e a dinâmica de escolha de locais planejados no momento de assumir a vaga preterida estão melhor descritos no Edital do PSS, também disponível no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec), citado anteriormente.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Seduc convoca 155 aprovados no PSS para vagas na capital

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱