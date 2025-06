Segurança alimentar e conservação ambiental: a contribuição da Agrega+ para o combate aos incêndios florestais na Amazônia

A segurança alimentar e a conservação ambiental são questões cruciais, especialmente na Amazônia, onde o combate aos incêndios florestais exige ações cada vez mais integradas e eficazes. Nesse contexto, startups inovadoras como a AgregaMais têm se destacado por desenvolver soluções tecnológicas sustentáveis que não apenas promovem a produção de alimentos de maneira eficiente, mas também contribuem para a preservação da floresta. A AgregaMais se dedica a criar tecnologias agrícolas que possibilitam a produção em espaços reduzidos e de forma ecologicamente responsável, sendo uma grande aliada de iniciativas como o Prevfogo do IBAMA no fortalecimento das brigadas de combate a incêndios.

A startup desenvolve modelos produtivos que permitem o aumento da produção alimentar sem causar danos ao meio ambiente, sendo uma solução estratégica para regiões de risco, como a Amazônia. Além de evitar o desmatamento, essas tecnologias também proporcionam a segurança alimentar.

A AgregaMais recebeu representantes do Prevfogo em uma visita técnica à sua Unidade Demonstrativa, localizada na Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, em Manaus. Durante o encontro, foram apresentadas as soluções agrícolas sustentáveis que a startup desenvolve, incluindo práticas de assistência técnica e formação rural adaptadas à realidade da região. A Brigada Serra da Moça, de Roraima, uma das mais eficientes no combate a incêndios florestais, também participou da visita, destacando a importância dessa troca de conhecimento para outras unidades do Prevfogo.

Jane Leão, CEO da Agrega+, ressaltou a relevância dessa colaboração: “A Brigada do IBAMA desempenha um papel essencial na nossa região, especialmente no combate aos incêndios. Esta parceria vai além de fornecer alimentos; ela fortalece as brigadas, oferecendo uma alimentação saudável e mais autonomia no trabalho de preservação da biodiversidade.”

Os brigadistas Samuel Aleixo Brito e Romerito de Souza Lima, da Brigada Serra da Moça, enfatizaram como as soluções apresentadas pela Agrega+ podem beneficiar as equipes. “Integrar práticas sustentáveis no nosso trabalho significa melhorar não só a qualidade de vida da equipe, mas também a eficácia no combate ao fogo e na proteção do território”, afirmaram.

Iniciativas como a da Agrega+ são essenciais para enfrentar os desafios enfrentados pela Amazônia. Startups que unem inovação tecnológica e práticas sustentáveis têm o poder de transformar problemas complexos, como a segurança alimentar e a preservação ambiental, em soluções concretas. Ao fazer isso, elas contribuem para o fortalecimento de políticas públicas de conservação, demonstrando que é possível equilibrar desenvolvimento com preservação.

