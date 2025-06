Estradas da morte: Acidentes continuam fazendo vítimas no Amazonas

Fatores como excesso de velocidade e ausência de fiscalização tornam as estradas do Amazonas cada vez mais perigosas para motoristas e passageiros

As estradas do Amazonas, especialmente as rodovias estaduais, são essenciais para o transporte de cargas e passageiros, desempenhando um papel crucial na mobilidade regional. No entanto, fatores como a imprudência no trânsito, a precariedade da infraestrutura e, muitas vezes, a combinação de ambos colocam em risco a segurança da população. O resultado é alarmante: rodovias que deveriam conectar vidas acabam se transformando em cenários de tragédia.

O caminhoneiro Alciney Oliveira relatou ao Em Tempo que já presenciou diversos acidentes enquanto trafegava pela rodovia AM-010.

“Olha, eu dirijo por mim e pelos outros, não tem como não ficar com medo, mas a gente vai por necessidade, porque eu preciso trabalhar. Tem gente que não tem responsabilidade, que bebe, e não tá nem aí pros outros”, disse.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o perfil das vítimas desses acidentes em rodovias estaduais revela, em sua maioria, homens, com frequente envolvimento de motocicletas.

AM-010

Foto: Reprodução

Em 2024, a rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, registrou seis acidentes. Em 2025, até o momento, o número já se iguala ao do ano anterior, com seis ocorrências contabilizadas.

Com ainda seis meses pela frente, os números já acendem um sinal de alerta sobre a gravidade dos acidentes na região.

No dia 1º, um caminhão invadiu a contramão da rodovia e colidiu com um ônibus que estava parado em frente à comunidade Grande Betel, a caminho de Itacoatiara. O acidente resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas.

De acordo com o relato do sobrevivente Célio Antônio, o motorista do caminhão, Rafael Lira, admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir e, antes de morrer preso às ferragens, pediu desculpas pelo acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois. A outra vítima foi identificada como Juciney Pereira Batista, motorista e proprietário do ônibus.

Para o engenheiro de trânsito Manoel Paiva, a imprudência dos motoristas é um dos principais fatores que contribuem para o aumento dos acidentes na rodovia AM-010.

“A velocidade desenvolvida nas rodovias do estado, acima do permitido, tem sido a principal causa das centenas de acidentes com danos materiais, com vítimas lesionadas e fatais ao longo dos últimos anos. A imprudência de condutores também contribuiu para o elevado número de sinistros. Além disso, o comprometedor estado de conservação do pavimento, aliado à falta de sinalização horizontal e vertical, também foram fatores que contribuíram para os números assustadores de eventos fatais”, destaca o profissional.

AM-070

Foto: Reprodução

No último dia 7, um homem identificado apenas como Talisson morreu ao se envolver em um grave acidente de trânsito com outro motociclista no Ramal do Acajatuba, na rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Manacapuru.

Segundo testemunhas, o jovem e outro motociclista desciam um trecho do ramal quando colidiram frontalmente, por motivos ainda desconhecidos. O impacto foi violento, e ambos os condutores caíram no local.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância para prestar socorro. Ao chegarem, os socorristas constataram que Talisson já estava sem vida. O outro homem, com ferimentos graves, foi levado às pressas para uma unidade hospitalar.

Segundo o Detran-AM, em 2024 ocorreram quatro acidentes na rodovia. Neste ano, até o momento, foi registrada apenas uma ocorrência.

Para Manoel Paiva, nem todos os acidentes são notificados pelas autoridades.

“Acho poucos acidentes registrados, mas são dados oficiais. Acidentes nas rodovias têm muitas subnotificações, mas isso não altera a necessidade de se melhorar a segurança viária nas rodovias estaduais”, pontuou.

AM-352

Foto: Reprodução

Na rodovia AM-352, que conecta os municípios de Manacapuru e Novo Airão, foi registrado apenas um acidente em 2024. Até o momento, em 2025, não houve ocorrências.

Em dezembro do ano anterior, um caminhoneiro morreu ao capotar o veículo enquanto dirigia uma caçamba carregada de madeira. O acidente ocorreu nas proximidades da comunidade São Domingos.

Durante o capotamento, o motorista foi arremessado para fora da cabine e acabou sendo esmagado pela própria caçamba. O momento foi registrado em vídeo por uma tia da vítima, que presenciou e filmou a cena.

Soluções

Foto: Seinfra

Na avaliação do engenheiro de trânsito, motoristas e passageiros estão expostos a diversos fatores que comprometem a segurança nas rodovias.

“A falta de fiscalização presencial de policiais de trânsito ao longo das rodovias, a inexistência de fiscalização eletrônica para controle de velocidade (fixos ou móveis), ausência de ‘barreiras eletrônicas’ para minimizar e diminuir os impactos causados pelas rodovias nas zonas urbanas das sedes municipais da Região Metropolitana de Manaus”, ressaltou Manoel Paiva.

Os acidentes nas rodovias do Amazonas não se devem apenas à imprudência dos motoristas. A precariedade da infraestrutura também compromete a segurança de quem depende dessas vias para se locomover pelo estado.

A motorista Érica Cardoso, que costuma trafegar pela rodovia AM-070, afirmou ao Em Tempo que a falta de fiscalização é uma de suas maiores preocupações.

“A gente anda aqui com medo, não tem tanta fiscalização, então tem motorista que vai embora, não quer nem saber. Aí, quando acontece algum acidente, é fatal. É difícil, deveria ter mais fiscalização aqui”, afirmou.

Um estudo da Confederação Nacional dos Transportes, divulgado em novembro de 2024, apontou que o Amazonas é o estado com a pior conservação e qualidade de infraestrutura rodoviária do Brasil. O estado lidera o ranking nacional de rodovias classificadas como “péssimas” no quesito Estado Geral.

Para mudar esse cenário, é essencial que as autoridades invistam na recuperação das estradas e, principalmente, na melhoria da sinalização.

“Se faz necessário também, um programa constante de conservação do leito estradal, no seu pavimento, na sua drenagem, sinalização (horizontal e vertical), limpeza lateral e defensas laterais das curvas e pontos críticos das rodovias estaduais“, ressaltou Manoel Paiva.

Além da infraestrutura, é preciso investir também na conscientização de motoristas e passageiros.

“Nos municípios do Amazonas, temos que incentivar a implantação de órgãos municipais de transporte e trânsito, para planejar, implantar melhorias físicas, institucionais e operacionais na mobilidade das pessoas, fiscalizar a operação viária e implantar o processo de educação de trânsito na comunidade“, finalizou.

Leia mais: Vídeos mostram desespero após acidente na AM-010

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱