Codam define reunião para analisar R$ 1,29 bilhão em projetos

Encontro será realizado no dia 17 de junho e deve avaliar 36 projetos com previsão de quase 2 mil empregos

O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) anunciou a data para 314ª Reunião Ordinária para a próxima terça-feira (17), às 14h, no auditório Arivaldo Silveira Fontes, do Senai, no Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), serão analisadas 36 projetos, com previsão de R$ 1,29 bilhão em investimentos e geração de 1.957 empregos.

Reunião anterior

A última reunião da Codam ocorreu no dia 14 de abril deste ano. Na ocasião, a 313ª Reunião Ordinária rendeu um total de 47 projetos industriais, sendo 17 de implantação, 28 de diversificação e dois de atualização, que somam investimentos de R$ 1,41 bilhão e estimam a geração de 1.259 novos postos de trabalho no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A pauta teve como principais destaques os projetos das empresas Bioamazonas Indústria e Comércio de Medicamentos Fitoterápicos, para fabricação de medicamentos para uso humano, com investimentos de R$ 333,7 milhões e geração de 46 novos postos de trabalho.

Teve também a Inled Tecnologia, para produção de placa de circuito impresso montada (de uso em informática), com investimentos de R$ 283,5 milhões e geração de 180 novos postos de trabalho; Reicon Condutores Elétricos, para fabricação de fios de cobre trefilados e vergalhões de cobre, com investimentos de R$ 136 milhões e geração de 86 novos postos de trabalho; e Salcomp Industrial Eletrônica da Amazônia, para produção de terminal de captura de dados (transações comerciais), com investimento de R$ 96,8 milhões e geração de 140 novos postos de trabalho.

A reunião foi realizada no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-AM), em Manaus, e contou com a presença do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva), e do superintendente-adjunto Executivo da Suframa, Frederico Aguiar, entre outras autoridades e representantes de órgãos governamentais e entidades de classe.

Solidez e credibilidade

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, destacou no início da reunião a solidez e a credibilidade alcançada pelo modelo industrial da Zona Franca de Manaus.

“Esta é a nossa segunda reunião do ano e, novamente, presenciamos um modelo econômico sólido e que ganha cada vez mais qualificação e visibilidade no cenário nacional e global”, ressaltou.

O secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, afirmou que os 47 projetos aprovados representam o melhor volume em toda a história do Codam para o mês de abril. “Chegamos a 89 projetos aprovados após duas reuniões neste ano e a expectativa para o restante de 2025 é que novamente teremos um recorde na aprovação de projetos, superando o ano passado que teve 263 projetos aprovados”, projetou Corrêa.

Homenagens da reunião da Codam

Durante a reunião, também foram prestadas homenagens a personalidades que se destacaram no exercício de suas funções, em reconhecimento ao pioneirismo, contribuição e legado ao Polo Industrial de Manaus e ao desenvolvimento da região.

Entre os homenageados estiveram os empresários Dahilton Pontes Cabral, Eugenio Emílio Staub e Ricardo Moraes de Souza, bem como a primeira secretária de Ciência e Tecnologia do Amazonas, Marilene Corrêa. Também foram prestadas homenagens à Marinha do Brasil pela atuação de destaque no enfrentamento dos efeitos da estiagem no Amazonas.

Outra homenagem foi a apresentação de um vídeo ressaltando a trajetória e o pioneirismo da marca Gradiente na Zona Franca de Manaus, reconhecendo em particular a atuação e a visão do empresário Eugênio Staub e destacando que a empresa sempre será lembrada como um símbolo de contribuição social e econõmica para a Amazônia e para o Brasil.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, parabenizou o Codam pelos excelentes números apresentados e também pelas justas homenagens prestadas.

“Todos esses projetos e indicadores reverberam positivamente na atuação da Suframa, uma vez que estão ligados diretamente ao fortalecimento do Polo Industrial de Manaus. E é muito satisfatório ver o reconhecimento prestados a empreendedores e personalidades tão importantes para a maturação e o crescimento do projeto de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus”, afirmou Saraiva.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱