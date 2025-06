VÍDEO: Caminhão fica preso em passagem subterrânea no São Jorge

Manaus (AM) – Um caminhão de grande porte ficou preso na passagem subterrânea do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, no sentido da rua João Valério, na manhã desta quinta-feira (12), no bairro São Jorge. O incidente gerou congestionamento e transtornos no tráfego da zona Oeste da cidade.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo travado sob a estrutura, sem possibilidade de seguir em frente.

Esse tipo de situação é recorrente na área. O limitador de altura instalado para impedir a passagem de veículos acima da capacidade já foi danificado diversas vezes por condutores que ignoram a sinalização.

