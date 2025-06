Wilson Lima investe R$ 13 milhões no sistema viário de Novo Aripuanã

Governador também acompanha obras do aeroporto, que recebe R$ 18 milhões.

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (12/06), mais de R$ 13 milhões em investimentos no sistema viário de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros de Manaus. A ordem de serviço foi assinada durante solenidade no município, como parte do programa Asfalta Amazonas.

Na mesma ocasião, o governador visitou as obras em andamento do aeroporto da cidade, que também está sendo modernizado com investimentos estaduais.

“Quando a gente traz asfalto para os municípios, estamos trazendo dignidade e respeito para as pessoas. Vamos aproveitar o verão para avançar nas obras”, afirmou Wilson Lima.

Moradores celebram melhorias na infraestrutura urbana

Moradora do município, Rosilene de Oliveira, de 35 anos, comemorou o início dos serviços. Segundo ela, a pavimentação vai transformar a mobilidade local.

“Vai mudar muita coisa, principalmente para andar com segurança. Estamos agradecidos, agora vai ficar um tapete”, disse Rosilene.

Obras do Asfalta Amazonas

Coordenadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) da Sedurb, as obras preveem a recuperação de 13 vias, com um total de 13,64 quilômetros de extensão. Entre os serviços executados estão:

Fresagem e asfaltamento de 1,2 km

Construção de 3,9 km de calçadas

Instalação de meio-fio e sarjetas

Aeroporto de Novo Aripuanã em reestruturação

Além da malha viária, o aeroporto do município também passa por ampliação e modernização, com investimento de R$ 18 milhões, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

A obra inclui:

Pavimentação da pista de pouso e decolagem (1,13 km)

Construção de cerca operacional

Sinalização horizontal

Novo terminal de passageiros (TPS)

Leia mais:

O Governador Wilson Lima não construiu uma liderança política para substituí-lo?

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱