Polícia Civil investiga se o assassinato tem relação com uma vingança contra o pai da vítima, também esfaqueado semanas antes

Uma menina de 9 anos foi encontrada morta pela mãe dentro de casa, na tarde de quinta-feira (12), em Barueri, na Grande São Paulo. A criança tinha ferimentos de faca no pescoço e no tórax. A Polícia Civil apura se o crime tem ligação com uma possível vingança contra o pai da vítima, esfaqueado semanas antes.

A criança passou o dia sozinha e foi encontrada morta por volta das 17h desta quinta-feira (12), dentro de casa, no bairro Jardim Tupã. O irmão mais velho estava viajando para Sorocaba e a mãe havia saído para trabalhar.

Ao chegar em casa, a mãe encontrou a filha caída ao lado da cama, com múltiplos ferimentos de faca. Ela acionou a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência no local.

Possível vingança contra o pai

A Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com uma possível vingança contra o pai da menina, que foi esfaqueado semanas antes. Ele prestou depoimento e afirmou manter um bom relacionamento com a filha. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a conexão entre os dois casos.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos. A Polícia Civil também analisa imagens de câmeras de segurança na região para esclarecer o crime e identificar possíveis suspeitos.

Caso é investigado como homicídio

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Barueri, responsável pelas investigações.

